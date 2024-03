Retour de la Saga burkinabé "Bienvenue à Kikidéni" après dix ans

Connue autrefois sous le titre "Trois hommes, un village", cette série emblématique a suscité des rires à travers toute l'Afrique grâce à ses acteurs talentueux et à son intrigue captivante. Après une interruption de dix ans due à des contraintes professionnelles, la série est de retour sous le nom de "Bienvenue à Kikidéni", prête à offrir une troisième saison explorant divers aspects de la société burkinabé.



Initiée en 2005 par Jovial Production, sous la direction de la célèbre réalisatrice burkinabé Aminata Diallo Glez pour sa deuxième saison, la série mettait en scène les rivalités et les complicités entre trois personnages principaux : un chef de village, un imam et un curé, chacun doté d'une forte personnalité. Actuellement en cours de tournage à Ouagadougou, cette nouvelle saison promet de belles surprises pour les amateurs de cinéma.



Selon la réalisatrice, contactée par Seneweb, cette saison se penchera sur des thématiques telles que l'insécurité, la cohabitation intercommunautaire, le féminisme, le fondamentalisme religieux, les pandémies et l'écologie.