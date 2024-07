Retards Inquiétants sur les Chantiers Universitaires à Thiès : Les Étudiants Exigent des Actions

La Conférence des amicales d'étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès a exprimé de vives préoccupations concernant les retards dans l'achèvement des pavillons de 1.000 lits, du nouveau restaurant universitaire et du service médical. Malgré les promesses du Ministre de l'Enseignement Supérieur de livrer ces infrastructures rapidement, les travaux sont au point mort et aucun ouvrier n’a été vu sur le chantier.

Les étudiants signalent que cette situation pourrait conduire à une surpopulation catastrophique dans les campus sociaux, avec des chambres et des restaurants universitaires déjà saturés. Ils appellent les autorités à accélérer les travaux pour stabiliser le calendrier académique et améliorer les conditions de vie et d’études.

En l'absence d'actions rapides, les étudiants menacent de prendre des initiatives pour défendre leurs droits et améliorer leur situation.



dakaractu