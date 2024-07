Résultats du Bac 2024 : Dakar en tête, Kolda en dernière position

Les résultats définitifs du Baccalauréat 2024 ont été publiés récemment, affichant un taux de réussite national de 48,71 %. Parmi les 16 Inspections d'Académie du Sénégal, Dakar se distingue en première position avec un taux de réussite de 60,07 %, suivie par Matam avec 56,56 %. Les régions de Pikine-Guédiawaye et Rufisque se classent respectivement troisième et quatrième avec un taux de 53 %. Louga occupe la cinquième place avec un taux de 50,88 %. Les taux de réussite les plus faibles ont été enregistrés à Kédougou et Kolda, avec des pourcentages de 37,79 % et 37,43 % respectivement.



Malgré un taux de réussite global relativement stable, le nombre total d'admis au Bac 2024 a diminué par rapport à 2023, passant de 77 284 à 75 462, soit une baisse de 1 822 candidats admis. Toutefois, le nombre de mentions a augmenté de manière significative cette année. En 2024, 9 450 mentions ont été décernées (169 Très Bien, 1 584 Bien et 7 697 Assez Bien), contre 7 642 en 2023 (145 Très Bien, 1 419 Bien et 6 648 Assez Bien), marquant une hausse de 1 808 mentions.



dakaractu