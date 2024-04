Restrictions sur les passeports diplomatiques des ministres : Révélation d'une parlementaire

Adji Mergane Kanouté, députée et vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bok Yakaar, révèle une nouvelle directive concernant l'utilisation des passeports diplomatiques par les ministres sortants. Selon elle, ces derniers se voient désormais interdire l'utilisation de leur passeport diplomatique après avoir effectué la passation de service avec leur successeur. Cette mesure émane des nouvelles autorités sénégalaises, qui considèrent que le passeport diplomatique est lié à la fonction ministérielle.



La députée déplore le manque d'élégance de cette décision et témoigne avoir elle-même été touchée par cette mesure. Toutefois, en tant que parlementaire en fonction, elle a pu récupérer son passeport diplomatique après vérification.



Adji Mergane Kanouté exhorte les nouvelles autorités à faire preuve de retenue et d'élégance dans leurs actions, soulignant que les anciens ministres restent des citoyens sénégalais et que le passeport diplomatique est un privilège facilitant les déplacements, non un luxe. Elle insiste sur le fait que la confiscation ou la suspension de ces passeports ne devrait pas empêcher les anciens ministres ou députés de voyager normalement avec un passeport ordinaire."