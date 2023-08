Réseau de fabrication et de vente d'armes à feu à Thiès: Un forgeron arrêté et déféré au parquet

La section de recherches (SR) de Thiès a démantelé un vaste réseau de fabrication, réparation et de vente d'armes à feu.



Le Capitaine Diouck et ses éléments ont effectué une descente musclée à Pout, localité située dans le département de Thiès où ils ont saisi une dizaine d'armes à feu et une trentaine de munitions, rapporte le journal 24 Heures dans sa parution de ce vendredi 04 août 2023.



Un forgeron âgé de 60 ans , était à la tête de cette mafia, ajoute le journal. Arrêté et interrogé sur procès - verbal, I. Diaw a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, notamment trafic, détention, vente illégale d'armes à feu et de munitions.