Réquisition des maisons et véhicules de fonction des ex-ministres

Après les passations de service, le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont engagé des mesures fermes. Selon L’OBS, la Présidence de la République a envoyé une lettre à tous les anciens ministres du précédent gouvernement de Macky Sall, les enjoignant à restituer tous les véhicules de fonction de l’État qu'ils possèdent. Cette correspondance leur a été remise vendredi dernier, et ils ont jusqu'à ce lundi 22 avril 2024 pour s'y conformer.



D'après le journal, passé ce délai, l'État prendra des mesures légales pour récupérer les véhicules. Déjà, plusieurs anciens ministres sont en train de prendre les dispositions nécessaires pour les restituer à l'endroit indiqué, afin d'obtenir un quitus. Des sources proches de la Présidence indiquent que le Secrétariat de la Présidence dispose d'une liste de tous les bénéficiaires de véhicules de l'État (le nombre, la marque et l'année de livraison).



Ceci est une mise en garde contre ceux qui pourraient tenter de ne restituer qu'un seul véhicule au lieu de deux ou trois. Les mêmes sources précisent que les véhicules de l'État remis à des personnes qui ne faisaient pas partie de l'ancien gouvernement seront également récupérés.