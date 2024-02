Report de l'élection présidentielle: La classe politique Thiessoise se prononce

Rédigé le Mercredi 7 Février 2024 à 10:13 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Lors de son message à la Nation, samedi 03 février, le Chef de l'Etat a annoncé la signature d'un décret abrogeant celui convoquant le collège électoral le 25 février 2024. Cette décision peut repousser le scrutin à une date ultérieure. Finalement cette elle a été exécutée par les parlementaires de la mouvance présidentielle et de Wallu (opposition). La proposition de loi modifiant l'article 31 de la Constitution a été adoptée, ce lundi 05 février, 48 heures après la sortie du président Macky Sall, sans débat, par 105 députés de "Benno Bokk Yaakaar" et de "Wallu Sénégal". Leurs collègues de "Yewwi Askan Wi", de "Taxawu Senegaal" et les non - inscrits ont été chassés de l'hémicycle par les gendarmes pour avoir bloqué les travaux. La date de l'élection présidentielle est fixée au 15 décembre prochain. Cette décision a suscité des réactions diverses au sein de la classe politique Thiessoise.