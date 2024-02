Réouverture de la ligne de train Thiès-Diamniadio : Une nouvelle ère pour le transport ferroviaire au Sénégal

à Thiès, le Ministre des Transports terrestres et du Désenclavement, Papa Amadou Ndiaye, a annoncé la réouverture officielle du transport voyageurs par train sur l'axe Thiès/Diamniadio. Ce projet, comprenant deux rames opérationnelles et une en réserve, vise à faciliter les déplacements quotidiens entre ces deux villes, avec des tarifs accessibles pour tous.



Désormais, les habitants de Thiès pourront voyager confortablement vers Dakar via la gare de Diamniadio, pour seulement 1.500 Fca en première classe climatisée et 1.000 Fcfa en deuxième classe ventilée. Le Ministre a exprimé sa satisfaction quant à cette initiative qui renforce la connexion ferroviaire entre Thiès et Dakar, ravivant ainsi le statut historique de Thiès en tant que hub ferroviaire.



En marge de cet événement, la gare de Thiès a également été inaugurée, marquant ainsi une étape importante dans la modernisation des infrastructures ferroviaires du pays.