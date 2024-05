Réorganisation des horaires de travail au Coud : Le nouveau directeur annonce des changements significatifs

Peu de temps après son entrée en fonction, le nouveau Directeur du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a pris des mesures concernant les horaires de travail.



Dans une circulaire publiée le 24 mai, le Dr Ndéné Mbodj a annoncé des ajustements conformément à la lettre du président de la République adressée aux fonctionnaires et agents de l'administration le 8 avril 2024. Il a ainsi invité ses services à respecter les horaires de travail conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement intérieur du personnel.



Désormais, du lundi au jeudi, les agents devront pointer à 8h et quitter à 16h30, avec une pause d'une heure entre 13h30 et 14h30. Le vendredi, la fin de la journée est prévue à 17h, mais les travailleurs bénéficieront d'une pause prolongée d'une heure et demie, de 13h à 14h30.



Le successeur de Maguette Sène a également informé que "chaque pôle de coordination doit disposer d'une fiche journalière de pointage systématique, transmise ensuite au secrétariat du Chef des Services Administratifs pour traitement".