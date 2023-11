Rentrée scolaire 2023: Thierno Alassanne Sall offre un important lot de kits scolaires aux élèves de l'école Thierno sire Elimane Sall

Représenté par une forte délégation, le Président de la République des Valeurs Thierno Alassane Sall, poursuivant la livraison de kits scolaires aux établissements de Thiès, a offert un important lot de fournitures scolaires aux élèves de l'école Thierno sire Elimane Sall. Ces élèves n’auront pratiquement plus de problèmes avec les outils de travail durant l’année scolaire 2023 compte tenu de la quantité de kits scolaires. Etant l'un des petits-fils du parrain de cet établissement, le leader politique a souhaité préserver les relations entre la famille et l'établissement. Un geste qui tombe à point nommé selon les témoignages des parents d'élèves. Cela permettra aux parents d'avoir un peu plus d'économies en ces temps où la vie est un peu difficile. Ayant salué l'acte du leader, les parents souhaiteraient que Thierno puisse avoir des contacts réguliers avec les populations en ce moment où le Sénégal prépare l'élection présidentielle de 2024.