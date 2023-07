Renonce à un 3 ème mandat: Dr Babacar Diop félicite Macky Sall pour sa décision

Après avoir annoncé ce lundi 3 juillet 2023, dans un discours à la nation télévisé, qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2024, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop , a salué "une décision historique et sage du président de la République Macky Sall de renoncer à briguer un autre mandat à la tête du pays", informe Le Témoin.



Il a applaudi cette "posture" adoptée par Macky Sall qui, selon lui, est une "décision en parfaite conformité avec la constitution, l'éthique et la morale". Le quotidien Le Témoin ajoute : "La réalité de la démocratie sénégalaise nous est donnée une nouvelle fois" que "Le Sénégal reste une démocratie", a considéré l'édile de la ville de Thiès.



Pour le reste de son mandat, le maire de Thiès encourage vivement Macky Sall à "oeuvrer au renforcement de l'Etat de droit" et "promouvoir la cohésion nationale".