Renforcement des liens transfrontaliers : Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye se rend en visite officielle en Gambie ce samedi

La Gambie et le Sénégal sont profondément liés par leur histoire commune et leur coopération dans divers domaines. Anciennement membres de la Confédération de Sénégambie (1982-1989), ces deux pays partagent une relation étroite, couvrant des aspects géographiques, historiques, culturels et économiques. Leur partenariat inclut des domaines clés tels que la défense, la sécurité, la justice, les affaires consulaires, la libre circulation des personnes et des biens, le tourisme, l’énergie et l’environnement.



Des efforts continus sont déployés pour renforcer cette collaboration exemplaire, comme en témoigne l'inauguration du Pont de Farafégny en janvier 2019, marquant une avancée significative dans leurs relations. Des structures telles que le Secrétariat Permanent Sénégalo-Gambien, régi par l’accord du 24 février 2006, le Conseil présidentiel bilatéral, ainsi que le 1er Forum économique, commercial et d’investissement en octobre 2023 à Dakar, illustrent l'engagement des deux pays à consolider leurs liens socioéconomiques.



Dans le domaine commercial, la Gambie occupe une place importante en tant que client majeur du Sénégal au sein de la CEDEAO, avec des exportations estimées à 110,7 milliards FCfa en 2022, représentant 8,7% des exportations intra-communautaires.