Renforcement des Capacités des Forces de Sécurité en Casamance sur les Violences Basées sur le Genre

Une formation sur la gestion des violences basées sur le genre (VBG) a été lancée pour les forces de défense et de sécurité des régions de Sédhiou, Kolda, et Ziguinchor. Cette initiative du Projet d’Appui à la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (PASNEEG), financée par le gouvernement italien, vise à améliorer la prise en charge des victimes de VBG.



Awa Nguer Fall, coordinatrice du PASNEEG, a souligné l'importance de l'accueil initial des victimes par les forces de sécurité, déterminant pour la suite du processus de prise en charge. Des mécanismes de suivi seront également mis en place pour soutenir les participants.



Bintou Guissé, commissaire de Zac-Mbao et point focal genre de la police nationale, a ajouté que onze bureaux dédiés aux questions de genre ont été créés à travers le pays. Un nouveau bureau sera installé à Sédhiou pour renforcer l'accompagnement des victimes de violences.



