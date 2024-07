Renforcement de l'Éducation Scientifique et Mathématique au Sénégal : Un Engagement Présidentiel

Le président de la République, Bassirou Diomaye, a exprimé lundi sa détermination à renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques au Sénégal. Cette initiative vise à augmenter significativement le nombre d'élèves dans les filières scientifiques, répondant ainsi à un besoin urgent du pays.



Lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général 2024, le président a souligné que seulement 17 % des candidats au baccalauréat cette année provenaient des séries scientifiques et techniques. Il a qualifié cette tendance de préoccupante et a insisté sur la nécessité de l'inverser pour ne pas compromettre les ambitions du Sénégal en matière de souveraineté alimentaire, numérique, technologique et sécuritaire.



Le président Faye a rappelé l'importance des sciences pour faire face aux défis actuels et futurs, notant que le monde moderne est dominé par les connaissances scientifiques, technologiques et numériques. Il a encouragé les élèves à redoubler d'efforts pour maîtriser ces disciplines cruciales.



En outre, il a appelé les éducateurs à rendre le système éducatif sénégalais plus attractif pour l'apprentissage des sciences et des technologies, afin de former des élèves créatifs et innovants. Le président a également promis de renforcer le réseau national des établissements d'enseignement technique et de diversifier les offres de formation pour une éducation plus inclusive et de qualité.



En conclusion, Bassirou Diomaye a souligné que la technique et la formation professionnelle sont essentielles pour l'industrialisation, la valorisation des ressources et l'amélioration de l'employabilité des diplômés au Sénégal.



aps