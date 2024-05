Rencontre entre le ministre de l’Industrie et du Commerce et l’Ambassadeur du Maroc

Ce lundi 13 mai, Monsieur Serigne GUEYE DIOP, Ministre de l’Industrie et du Commerce, a accueilli Hassan NACIRI, Ambassadeur du Maroc au Sénégal, pour une rencontre inaugurale. Cette audience a été l'occasion d'échanger sur divers aspects de la relation bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines commercial et industriel.



Selon l’Ambassadeur marocain au Sénégal, cette rencontre a jeté les bases d'une collaboration renforcée visant à promouvoir le développement des deux nations frères et amis, unies par des liens culturels, économiques et religieux. Hassan NACIRI, accompagné de l’Ambassadeur Babacar SANÉ BA, Directeur des partenariats et de la Promotion économique et culturelle, a exprimé son admiration pour l'expertise du Ministre de l’Industrie et du Commerce, le Dr Serigne GUEYE DIOP, et a été particulièrement impressionné par son expérience en tant que Maire de Sandiara, où il a mis en œuvre des modèles réussis d'industrialisation au niveau local.



Cette visite de l’Ambassadeur du Maroc au Sénégal vise à dynamiser la coopération bilatérale déjà entamée par ces deux nations amies et sœurs, dans le but de favoriser une croissance économique accrue dans un esprit de complémentarité et de solidarité africaine.