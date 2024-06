Rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et Abdou Diouf à Paris

Le président Bassirou Diomaye Faye a rencontré vendredi l’ancien président sénégalais Abdou Diouf lors de son séjour à Paris.



Dans un message publié sur le réseau social X, Bassirou Diomaye Faye a partagé les détails d’un "entretien enrichissant" avec Abdou Diouf, qui a dirigé le Sénégal de 1981 à 2000.



"Je tiens à exprimer ma gratitude au président Diouf et à sa famille pour l’accueil chaleureux. Je prie Allah de lui accorder une longue vie et une bonne santé, afin qu’il continue à nous guider par sa sagesse et ses conseils éclairés", a déclaré le président Faye.