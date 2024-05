Rencontre entre Amadou Mame Diop et des députés saoudiens pour renforcer la coopération parlementaire

Le président de l’Assemblée nationale sénégalaise, Amadou Mame Diop, a accueilli des députés saoudiens en visite au Sénégal dans le but d'explorer les opportunités de coopération parlementaire entre les deux pays. La délégation saoudienne, dirigée par Saleh Fadel, exprime son désir de renforcer les liens entre Dakar et Riyad, soulignant l'amitié et l'importance du partenariat entre les deux nations. Amadou Mame Diop reconnaît le rôle clé du Sénégal dans l'Organisation de la coopération islamique et exprime sa gratitude pour le soutien de l'Arabie Saoudite dans divers projets de développement au Sénégal. La délégation saoudienne prévoit également des rencontres avec d'autres autorités sénégalaises, dont la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall.