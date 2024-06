Rencontre au Palais : Les Imams et Oulémas du Sénégal Reçus par le Président Faye

À l'approche de la fête de Tabaski, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a accueilli les imams et oulémas du Sénégal pour une audience au palais présidentiel. Cette entrevue, marquée par des échanges de qualité, a été vivement appréciée par les religieux présents.



La Ligue des imams, l'Association des oulémas et le Rassemblement islamique se sont engagés à collaborer étroitement avec le chef de l'État pour promouvoir la paix et la concorde dans le pays.