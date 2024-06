Remous au sein du Parti Socialiste à Thiès: L'IRAS exige des réformes

Rédigé le Samedi 29 Juin 2024 à 07:59 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Les responsables de l'Initiative de réflexion et d'action socialiste (IRAS) ont choisi Thiès pour exiger , au cours d'un point de presse vendredi 28 juin 2024, "des réformes très profondes de toutes les instances du Parti Socialiste" Par la même occasion, ces derniers et leurs camarades Thiessois alertent la Secrétaire générale par intérim Aminata Mbengue Ndiaye "d'organiser un Bureau politique qui va statuer sur un Congrès extraordinaire dans les meilleurs délais". En outre, pour redynamiser les bases du Parti Socialiste (PS), selon eux, "il faut renouveler en profondeur toutes les instances dudit Parti, contextualiser les textes en conformité avec les réalités politiques actuelles au Sénégal". D'ailleurs, ils ont dénoncé avec fermeté la "gestion léthargique" du PS causée par la présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT). Il n'ont pas manqué de lancer un ultimatum aux responsables qui sont au sommet de prendre les devants afin de réfléchir sur un Congrès extraordinaire, pour mieux instaurer les valeurs qui ont motivé la vision progressive et égalitaire du père fondateur du Parti Socialiste, Léopold Sédar Senghor.