Réforme du système administratif Sénégalais: La digitalisation des documents administratifs en gestation

Lors de son premier message à la Nation après sa prestation de serment, le tout nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a promis d'apporter des solutions idoines qui vont résoudre les difficultés énormes que rencontrent les Sénégalais en recherche de papiers dans les services administratifs.



Pour lui, "l'Administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public. Nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l'efficacité de l'Etat", a - t - il déclaré.



En outre, il compte s'engager dans les procédures de "digitalisation du système administratif sénégalais" en mettant d'importants moyens financiers et logistiques.