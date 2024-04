Record de saisie de cocaïne par les Douanes de Koumpentoum

Une saisie historique a été réalisée sur des véhicules de la même marque et du même modèle (Mercedes-Benz) arborant des plaques d’immatriculation étrangères. Durant un contrôle routier sur l’axe Tambacounda-Koumpentoum, les agents ont remarqué le comportement suspect d’un conducteur tentant d’éviter un barrage de la Brigade mobile des Douanes.



La Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum, unité dédiée à la surveillance des axes et des zones frontalières à risque élevé de contrebande de drogue, avait reçu des informations sur un réseau de trafic de drogue opérant dans la région. Suite à cette alerte, le Directeur général des Douanes, Dr Mbaye Ndiaye, avait signalé une activité inhabituelle dans la zone.



Les douaniers ont rapidement lancé une enquête et ont intercepté les véhicules suspects environ 40 kilomètres plus loin, procédant à l’arrestation des suspects à bord. Après une fouille minutieuse, des paquets de cocaïne ont été découverts dans des compartiments secrets des véhicules.



Le Directeur des Douanes a salué l’engagement et la diligence de ses agents dans la lutte contre le trafic de drogue, soulignant l’importance de la coopération internationale dans cette lutte. Cette saisie illustre l'engagement des autorités sénégalaises dans la lutte contre le crime organisé transnational. La valeur de la drogue saisie est estimée à 7 347 200 000 francs CFA. Les deux conducteurs ont été placés en garde à vue en vue de leur comparution devant les juridictions compétentes.



Cette opération démontre l’efficacité et la coordination des services de sécurité dans la lutte contre le trafic de drogue dans la région.