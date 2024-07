Réclamations des ouvriers de la carrière GECAMINES : Birame Soulèye Diop au directeur : "Je ne veux pas de représailles...Il faut ramener ceux qui ont été renvoyés"

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, est en visite dans les carrières de Ngoundiane.



Lors de son passage à la carrière de GECAMINES, il a cherché à apaiser les tensions entre l'administration et les ouvriers, qui se plaignent notamment de leurs conditions salariales.



Après avoir inspecté les mines, Diop a exhorté la direction à éviter les représailles et à collaborer étroitement avec le personnel. " Le personnel a le droit de réclamer de meilleures conditions de travail...Moi qui vous parle, je travaillais à l'inspection des impôts et des domaines et pourtant j'étais en même temps syndicaliste. Il faut comprendre que les travailleurs sont des actionnaires de l'entreprise. Il faut les considérer comme des actionnaires...Autant nous défendons les intérêts des entreprises, autant nous défendons aussi les intérêts des travailleurs".



Pour rappel, cinq personnes, dont le responsable syndical et quatre conducteurs de machines, ont été licenciées suite à des différends avec l'administration, ce qui a suscité des plaintes des ouvriers auprès des autorités. Le ministre a appelé la direction à réintégrer ces employés pour maintenir un climat social serein.



À la carrière CSE CRANULATS, Diop a salué les efforts en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), tant chez CSE CRANULATS que chez GECAMINES. Il a souligné l'importance de renforcer la contribution locale en faveur de l'éducation, de la santé, etc.



Concernant CSE CRANULATS, Diop a insisté sur l'obligation de soumettre les rapports trimestriels et annuels, et a appelé à une meilleure prise en compte des préoccupations des travailleurs qui ont également réclamé des contrats à durée indéterminée (CDI) devant le ministre.