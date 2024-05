Recherche scientifique en Afrique de l'Ouest: Des agences africaines partagent et consolident les résultats issus de la cartographie des acteurs

Samedi 4 Mai 2024
Malick Sarr Gueye

La ville de Thiès a abrité hier un atelier national de vulgarisation des résultats de l'étude de la cartographie des acteurs, des besoins en recherche et innovation et de la plateforme régionale numérique du projet "Valorising Research Results and Innovation in West Africa) VaRRIWA. A cet effet, des agences nationales de valorisation de la recherche du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo ont abordé cette réflexion approfondie sur la production de la connaissance scientifique en matière de brevet et les conditions de valorisation des résultats de la recherche en Afrique de l'Ouest. Le projet VaRRIWA mène des actions pertinentes comme le renforcement de capacités des acteurs de la recherche, la création de dispositif de mécanisme de valorisation et transfert de technologie, entre autres. Il vise à informer et former les acteurs de la recherche - innovation sur les politiques nationales dans le cadre de la recherche scientifique. Ce projet est en parfaite synergie avec les priorités de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée (ANRSA) en matière de recherche scientifique.