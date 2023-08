Rebondissement dans l'affaire du meurtre de Fallou Ndiaye: L'autopsie révèle une mort criminelle par arme blanche tranchante

Du nouveau dans l'affaire de Fallou Ndiaye , un jeune garçon de 5 ans, retrouvé mort poignardé, lundi dernier, sur la terrasse de la maison sise au quartier Sam notaire de Guédiawaye.



Selon les informations du journal Le Soleil, les conclusions médico - légales des Professeurs Chérif Mouhamed M. Dial et du Docteur Déguénonvo Gabriel NC font état d'un décès causé par une " plaie pénétrante thoracique antérieure gauche mesurant 5 cm verticale à bord nets, située à 1cm de la ligne médiane et 3, 5 cm sous la tête de la clavicule gauche, due à une arme blanche tranchante longue pointue ayant sectionné les articulations sterno -costales des 3 è, 4 è, 5 è et 6 è des côtes gauches, perforé le péricarde et la paroi antérieure du ventricule droit du coeur, entre autres ".



Les auditions se poursuivent dans les locaux du Commissariat de la localité. Le procureur près le tribunal de Guédiawaye a remis le Certificat d'inhumation aux parents du défunt. Son corps sera remis à la famille pour les besoins de l'enterrement, aujourd'hui dans ladite localité.



Pour rappel, la découverte macabre s'est faite vers les coups de 17 heures, ce lundi 14 août 2023.