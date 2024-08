Reboisement: Pastef Thies Ouest répond à l'Appel du PR Bassirou Diomaye Faye

Rédigé le Dimanche 4 Août 2024 à 10:05 | Lu 37 fois Rédigé par SEYELATYR

Reboisement: Pastef Thies Ouest répond à l'Appel du PR Bassirou Diomaye Faye: Les militants patriotes de Pastef Thiès Ouest se sont déployés avec enthousiasme dans divers quartiers pour participer activement à cette noble cause. Leur engagement a été salué par Amadou Dia, coordinateur Pastef Thiès - Ouest et par l'ensemble des responsables du mouvement, qui ont tenu à féliciter tous ceux qui se sont déplacés et ont contribué de manière significative à cette journée de reboisement.