Réaction de l'Union Africaine : Condoléances suite aux Événements à Kinshasa

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa vive préoccupation face aux événements survenus à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans les premières heures des 18 et 19 mai 2024. Il a fermement condamné la tentative de coup d'État et s'est réjoui de la maîtrise de la situation par les forces de défense et de sécurité du pays, tout en soulignant que tous les responsables des institutions républicaines sont sains et saufs. Moussa Faki Mahamat a également réaffirmé la position de l'Union Africaine contre tout recours à la force pour modifier l'ordre constitutionnel dans n'importe quel État africain.