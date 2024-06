Rassemblement de soutien au peuple palestinien à Thiès

À Thiès, des notabilités islamiques en collaboration avec le Forum islamique pour la paix ont organisé un rassemblement en soutien au peuple palestinien, victime depuis plusieurs mois d'une violence sans précédent perpétrée par l'armée israélienne.



Après la prière du vendredi, des dignitaires musulmans, dont Serigne Modou Ngom représentant de Serigne Modou Kara Mbacké à Thiès, se sont réunis devant la mosquée du quartier Abdoulaye Yakhine pour exprimer leur colère et leur solidarité envers les Palestiniens.



Younous Diop a déclaré que ce rassemblement vise à dénoncer avec fermeté le massacre en cours à Gaza et en Cisjordanie, où plus de 30 000 personnes auraient été tuées ces derniers mois.



Il a souligné l'importance pour tous les croyants au Sénégal, un pays où le dialogue interreligieux est fondamental, de condamner ces actions inhumaines et de soutenir le droit à l'autodétermination du peuple palestinien.



Ahmed Saloum Dieng du Forum islamique pour la paix a estimé que la mobilisation continue serait porteuse de victoire pour le peuple palestinien, en dépit de l'opposition d'Israël et de certains pays occidentaux.



L'imam de la mosquée Abdoulaye Yakhine, Abdoul Aziz Sèye, a orienté son sermon du vendredi sur la situation actuelle en Palestine.