Rapport des corps de contrôle: Le ministre Ousmane Diagne annonce des poursuites

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a accordé sa première interview, ce vendredi 24 mai, à nos confrères de l'APS. En effet, l'ancien Procureur de la République est largement revenu sur les rapports des corps de contrôle qui viennent d'être publiés durant les cinq dernières années, notamment ceux de la Cour des comptes, de l'OFNAC..



Dans cette tribune, Ousmane Diagne a clairement souligné, que les rapports des corps de contrôle seront envoyés aux magistrats afin que justice soit faite. "La finalité d'un rapport, dès lors que ses auteurs préconisent des poursuites, je ne pense pas, à moins que les poursuites préconisées ou suggérées ne sont pas légalement établies, et je ne pense pas que ce soit le cas, à moins qu'il y ait effectivement des raisons de penser que les infractions qui ont été retenues contre les uns et les autres ne seraient pas du tout établies, moi je crois que la vocation d'un rapport d'un corps de contrôle aussi prestigieux que la Cour des comptes, ne saurait être à mon sens, que des poursuites", affirme le ministre à l'occasion d'un entretien accordé à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Il ajoute : "ces poursuites seront confiées à des magistrats indépendants, expérimentés qui vont tout simplement décider de la suite à donner et éventuellement des peines à distribuées".