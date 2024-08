RENOPHUS appelle à une amélioration des conditions du Hajj au Sénégal

Le Regroupement national des organisations privées pour le hajj et la umrah au Sénégal (RENOPHUS) a exhorté, samedi à Dakar, l'État à renforcer les conditions d'organisation du pèlerinage aux Lieux saints de l'islam, en particulier en ce qui concerne les nombreux problèmes de transport observés lors du dernier Hajj.



Le président du RENOPHUS, le colonel Moustapha Diongue, a déclaré lors d'une assemblée générale ordinaire à l'Institut islamique de Dakar : « Cette année, nous avons rencontré des difficultés liées au départ pour le Hajj avec la compagnie Air Sénégal. » Il a appelé le gouvernement à faciliter le transport aérien pour les prochains pèlerinages.



L'édition 2024 du Hajj a été marquée par de nombreuses difficultés, notamment en matière de transport, de logement, et de restauration. M. Diongue a souligné que cette assemblée générale avait pour objectif de formuler des propositions concrètes afin d'améliorer la gestion de l'association et d'éviter les problèmes rencontrés cette année.





Le président du RENOPHUS a également exprimé des préoccupations concernant le coût élevé des billets d'avion, demandant que leur prix soit accessible à tous les pèlerins. Il a insisté sur la nécessité de résoudre les problèmes de logement et les difficultés que certains pèlerins ont rencontrées pour se rendre de Mouna à Arafat. En outre, il a souligné l'insuffisance des tentes et les lacunes dans la restauration.



aps