Cierra Dillard, née le 8 mai 1996 à Rochester, New York, est une joueuse de basket-ball professionnelle américaine qui a récemment fait sensation sur la scène internationale. Après avoir obtenu la citoyenneté sénégalaise en 2023, Dillard a été une force motrice pour l'équipe nationale du Sénégal, en particulier lors de leur récente victoire contre le Mali.



Dillard a commencé sa carrière de basket-ball à l'école secondaire Gates Chili à Rochester, avant de passer à l'Université du Massachusetts Amherst, puis à l'Université de Buffalo. Elle a été une joueuse clé pour les Bulls de Buffalo, les aidant à se qualifier pour le tournoi de basket-ball féminin de la NCAA Division I en 2018 et 2019.



En 2019, Dillard a été sélectionnée par les Minnesota Lynx lors de la draft de la WNBA, mais a été libérée peu de temps après. Elle a ensuite été réclamée par les Los Angeles Sparks, mais a été libérée à nouveau après un seul match de pré-saison.



Malgré ces revers, Dillard a continué à se battre, finalement trouvant sa place avec le club sportif d'Alexandrie et aidant l'équipe à remporter la Coupe des clubs champions féminins d'Afrique de la FIBA 2022.



Après avoir obtenu la citoyenneté sénégalaise, Dillard a été appelée pour la première fois en équipe nationale du Sénégal pour l'AfroBasket féminin 2023. Elle a été une force motrice pour l'équipe, en particulier lors de leur récente victoire contre le Mali.



Dans une interview après le match, Dillard a attribué son succès à ses coéquipières et à son approche agressive du jeu. "Vous devez simplement garder la même mentalité agressive", a déclaré Dillard. "En AfroBasket, tout est possible, donc vous devez oublier hier et vous concentrer sur demain."



Dillard a également souligné l'importance du jeu d'équipe, déclarant : "Si nous jouons tous en équipe, alors mon jeu s'ouvre beaucoup plus." Elle a également reconnu l'importance de tirer des leçons des défaites, déclarant : "Je crois que chaque défaite est une leçon."



Avec une telle détermination et un tel esprit d'équipe, il n'est pas surprenant que Dillard ait été un élément clé de la victoire du Sénégal contre le Mali. Alors que l'équipe se prépare pour les prochains défis, il ne fait aucun doute que Dillard continuera à être une force sur le terrain. Comme elle l'a dit elle-même : "Peu importe comment nous avons commencé, c'est la façon dont nous finissons qui compte."