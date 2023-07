Qui a laissé Juan Branco entrer au Sénégal ?

Après avoir été intercepté à l'aéroport international Blaise Diagne,le 30 Mars 2023,l'avocat franco-espagnol semble prendre sa revanche sur les autorités sénégalaises. Juan Branco est revenu au Sénégal dans la plus grande discrétion. Il a atterri à Banjul, ce dimanche 30 juillet, à 2 h 4 mn. D'après des informations, l'avocat de Ousmane sonko a voyagé à bord du vol d'Air Maroc AT 579, selon une source de Seneweb. Il est descendu dans un hôtel en Gambie. Jean Anatole Juan Paul a réussi à tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité pour entrer sur le territoire sénégalais. Il aurait pris la voie terrestre pour assister à la conférence des avocats du maire de Ziguinchor, Ousmane sonko. Juste après sa déclaration, Maitre l'avocat s'est éclipsé. Les autorités sénégalaises ont mis en branle la machine judiciaire pour entamer la chasse à l'homme.