Qualifications CAN-2025 : Le Sénégal découvre ses possibles adversaires dans le chapeau 1

Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN-2025, qui se déroulera au Maroc, aura lieu le 4 juillet prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. La CAF utilisera le classement FIFA pour déterminer les quatre chapeaux du tirage.



Avec la publication du classement FIFA du 20 juin, la composition des chapeaux pour les éliminatoires de la CAN-2025 est quasiment finalisée. Le Sénégal, classé 2e en Afrique, sera dans le chapeau 1. Les Lions de la Teranga éviteront ainsi les 11 autres meilleures équipes africaines qui composent le top 12 du classement.



Cependant, le chapeau 2 contient des équipes redoutables telles que la Guinée, le Cap-Vert, le Burkina Faso et la Guinée-Équatoriale. Dans le chapeau 3, les nations à éviter sont le Congo et la Mauritanie, tandis que dans le chapeau 4, la Gambie pourrait poser des défis significatifs.



Il y aura 12 groupes de quatre équipes, et les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour la CAN, sauf pour le groupe du Maroc, pays hôte.