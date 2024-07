Qualification du Sénégal pour la CAN 2024 de Beach Soccer avec une Victoire Imposante sur la Guinée

L’équipe nationale de beach soccer du Sénégal a décroché sa place pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024 en triomphant largement de la Guinée avec un score de 5-1, le dimanche 28 juillet, à Dakar.



Cette rencontre faisait partie des éliminatoires pour la CAN de cette année, qui se tiendra en Égypte.



Les Lions du Sénégal avaient déjà montré leur supériorité en battant l’équipe guinéenne 9-3 lors du match aller, le dimanche 21 juillet à Conakry.



Le Sénégal, détenteur de sept titres de champion d’Afrique, est l'actuel titulaire du trophée de la CAN de beach soccer.



Quatorze nations ont pris part aux éliminatoires, qui se sont déroulés en deux manches, du 19 au 28 juillet.



En plus du Sénégal et de l’Égypte, pays hôte de la CAN de beach soccer, le Ghana, le Malawi, le Maroc, la Mauritanie et le Mozambique se sont également qualifiés pour la phase finale.



La Confédération africaine de football n’a pas encore annoncé les dates exactes de la compétition.