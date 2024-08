Qualification brillante de l'ASC Jaraaf pour le second tour des préliminaires de la CAF

L’ASC Jaraaf a décroché son billet pour le second tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération de la CAF après avoir triomphé dimanche contre le club sierra-léonais East End Lions. Joué au stade Lat Dior de Thiès, ce match retour du premier tour préliminaire s’est conclu sur une victoire écrasante de 3-0.



Lors de la première manche à Freetown, les joueurs de Malick Daf avaient déjà pris une avance en s’imposant 1-0 grâce à une réalisation de l’attaquant Pape Souleymane Dione. Cette solide performance laissait présager une issue favorable pour le retour.



Au stade Lat Dior, les Dakarois n’avaient besoin que d’un résultat favorable pour valider leur qualification au tour suivant. L'ailier gauche, Souleymane Cissé, a été l'homme du match en inscrivant un triplé retentissant aux 1ère, 20ème et 46ème minutes, scellant ainsi l'issue du match dès la première mi-temps.



Grâce à cette performance, le Jaraaf se prépare à affronter le Racing d’Abidjan au deuxième tour préliminaire prévu en septembre. Les équipes qui sortiront victorieuses de ce tour se qualifieront pour la phase de groupes qui se déroulera entre octobre et décembre. La phase à élimination directe et la finale sont prévues pour mars à mai 2025.



