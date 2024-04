Publication du rapport 2023 de l'OFNAC : Lutte contre la fraude et la corruption en examen

Serigne Bassirou Guèye continue d'avancer rapidement. Le rapport de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) pour l'année 2023 a été publié ce mardi 30 avril, témoignant des efforts constants dans la lutte contre la corruption.



Ce rapport, divisé en six parties, examine les initiatives entreprises pour combattre la corruption. Voici un aperçu des principales sections :



La première partie présente l'avancement des projets stratégiques entrepris depuis le début de l'année 2023.



La deuxième partie rend compte des activités d'investigation menées par le Bureau des plaintes et dénonciations (chapitre 1) et le Département des investigations (chapitre 2).



La troisième partie évalue les activités de prévention, notamment celles du Département de déclaration de patrimoine (chapitre 1) et du Département de prévention (chapitre 2).



La quatrième partie informe sur les efforts de renforcement des capacités engagés par l'OFNAC, ainsi que sur les représentations auxquelles l'office a participé par le biais de divers collaborateurs.



La cinquième partie aborde la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC), en rendant compte de la deuxième session du Comité technique de suivi-évaluation de la stratégie et des difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.



La sixième et dernière partie résume les recommandations générales ainsi que celles émanant des enquêtes menées au cours de l'année.