Promouvoir la Souveraineté Alimentaire et la Baisse des Prix : Serigne Gueye Diop et Ibrahima Thiam présentent leurs Plans aux Acteurs Économiques

Le Ministre de l'Industrie et du Commerce a récemment rencontré les opérateurs économiques et les commerçants sénégalais pour discuter des défis et des opportunités du secteur. Serigne Gueye Diop et Ibrahima Thiam ont exposé la vision du gouvernement, mettant l'accent sur la nécessité de moderniser le commerce et de développer l'industrie nationale pour assurer une croissance économique durable. Ils ont également souligné l'importance de la participation des acteurs du secteur pour répondre aux demandes des ménages sénégalais en matière de baisse des prix des denrées de base.