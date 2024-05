Promotion de l'agriculture biologique à Thiès : lancement d'une foire pour soutenir les acteurs

À Thiès, le 31 mai (APS) - La Fédération nationale pour l'agriculture biologique (FENAB) a inauguré jeudi une foire dédiée à l'agriculture biologique, visant à encourager cette pratique agricole et à soutenir les revenus de ses acteurs, selon l'APS.



Organisée jusqu'à samedi dans le quartier 10ème, cette foire, ayant pour thème "Promotion de l'agriculture biologique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'adaptation aux changements climatiques", s'inscrit dans le cadre du projet SPG financé par des partenaires suisses, a précisé Doudou Diop, président de la FENAB.



Cet événement est un moyen de valoriser le potentiel de l'agriculture biologique et le savoir-faire des acteurs au Sénégal, selon les organisateurs.



Il offre aux producteurs et transformateurs l'opportunité de commercialiser leurs produits, aux acteurs de développer des partenariats commerciaux et aux consommateurs de découvrir le label bio Sénégal, a souligné le responsable de la FENAB.



Cette foire favorise également un environnement propice à l'agriculture biologique, augmente les revenus des acteurs de la filière et plaide en faveur de son intégration dans les politiques publiques, sans engrais chimiques ni pesticides, a-t-il ajouté.



La mise en place d'un système de certification des produits biologiques, à travers le label bio Sénégal, devrait encourager leur consommation par les Sénégalais, a-t-il noté, précisant que la foire offre une plateforme aux fournisseurs d'intrants biologiques pour présenter leurs produits et services.



Après deux phases dans la région des Niayes de 2016 à 2019 et de 2020 à 2022, cette initiative autour de l'agriculture écologique a débuté sa phase d'extension nationale en 2023, a informé Doudou Diop, soulignant que le développement du Sénégal passe par une agriculture durable.



Saliou Ngom, directeur de la protection des végétaux, a souligné les limites de l'agriculture conventionnelle dans la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire, plaidant pour une transition vers l'agriculture écologique.



Il a insisté sur la nécessité de passer de la phase de plaidoyer à celle de la concrétisation, soulignant que l'agriculture biologique permettrait de produire durablement tout en préservant les écosystèmes pour les générations futures.



Saluant les réalisations de la FENAB à travers le pays, il a estimé que cette foire comble un manque en établissant un lien direct entre les consommateurs et les produits sains et de qualité de l'agriculture biologique ainsi que leurs producteurs.