Promesses ambitieuses de Aliou Mamadou Dia lors de sa campagne à Dakar

Aliou Mamadou Dia, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), a lancé sa campagne dans le département de Dakar, mobilisant les habitants de la capitale autour de sa vision. Sa première étape de campagne a été un succès, avec une forte participation des Dakarois à Ouakam, aux HLM, à Ngor, Yoff, Parcelles Assainies, Hann, Yarakh et Grand Yoff pour accueillir le candidat.



Abordant divers sujets, Dia a promis de résoudre les problèmes d'assainissement, soulignant ironiquement le besoin urgent d'action lors de son passage aux Parcelles Assainies. Son expertise en géographie et sa expérience dans la gestion des catastrophes naturelles avec le PNUD sont des atouts dans cette perspective.



Il a également proposé un programme ambitieux "Un ménage, Un Toit" pour garantir l'accès au logement. Dia a souligné l'importance des jeunes et des femmes, appelant les jeunes à renoncer à l'émigration clandestine et incitant à l'autonomisation des femmes, s'appuyant sur son expérience au PNUD en Afrique.



Exprimant sa gratitude envers ses partisans, Dia a invité les Sénégalais à rejoindre sa vision pour un Sénégal nouveau, uni et prospère.