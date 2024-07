Projet de loi de BBY pour empêcher la dissolution de l'Assemblée nationale : Ousmane Diop prend position et descend en flammes Abdou Mbow

Rédigé le Lundi 22 Juillet 2024 à 11:17 | Lu 40 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Pour imposer la majorité de Benno Bokk Yakaar à l'assemblée nationale, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY) s'impose et décide de riposter contre la dissolution de ce parlement. En effet, le député Abdou Mbow et ses camarades parlementaires ont proposé une loi pour supprimer la possibilité donnée au président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye de dissoudre l'Assemblée nationale. Sur ce, le président de l'Alliance Wallu Askan Wi ( Awa), Ousmane Diop a pris position et attaqué sévèrement le responsable apériste de la commune de Thiès - Est, Abdou Mbow.