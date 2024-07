Projet de fermes agroécologiques : 38 producteurs de Mbane sélectionnés

Trente-huit producteurs de Mbane, dans le département de Dagana, ont été choisis pour participer à un projet de fermes agroécologiques, initié par l'Institut Sénégalais de recherches agricoles (ISRA), selon l’APS.



Lors d'une table ronde, l'ISRA, la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du fleuve (SAED), les élus locaux et les producteurs ont discuté des modalités de mise en place de ce projet.



Dr Mame Farma Ndiaye, directrice du centre de recherches agricoles de Saint-Louis, a expliqué que ces fermes incluront des pratiques d'agroforesterie, de diversification et de pisciculture pour améliorer la production.



Paul Marie Faye, directeur de la délégation SAED/Lac de Guiers, a précisé que Mbane a été choisie en raison des défis de santé végétale, humaine et environnementale de la région, correspondant au concept "One Health".