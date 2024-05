Projet de Création d'une Chaîne de Télévision par la Gendarmerie, Annoncé par le Général Martin Faye

Le Général de division Martin Faye a officiellement assumé ses nouvelles fonctions de Haut Commandement de la Gendarmerie et Directeur de la justice militaire, succédant ainsi au Général Moussa Fall. Lors de la cérémonie de passation qui s'est tenue ce mardi 14 mai 2024, sous la présidence du ministre des Forces Armées, le Général Birame Diop, le Général Martin Faye a révélé son intention de lancer une chaîne de télévision pour la Gendarmerie, dans le but de faciliter la communication.



Il s'est engagé à œuvrer sans relâche pour la sécurité et le bien-être des citoyens sénégalais, promettant une collaboration renforcée entre la gendarmerie et la population.