Projet d'Empowerment des Femmes lancé à Tambacounda et Kédougou

Les régions de Tambacounda (est) et Kédougou (sud-est) au Sénégal, ainsi que la région de Kayes au Mali, sont le cadre d’un nouveau projet visant à autonomiser les femmes et à renforcer leur résilience, initié par ONU Femmes. Ce projet, soutenu par un financement de 2 millions d’euros (1,3 milliard de francs CFA) du gouvernement italien, sera déployé sur une période de trente-six mois.



Un atelier de planification et de lancement a eu lieu jeudi à Tambacounda. Selon Diénaba Wane, coordinatrice du bureau d’ONU Femmes au Sénégal, ce financement est équitablement réparti entre le Sénégal et le Mali. Les agences de développement régionales de Tambacounda et Ziguinchor piloteront le projet au Sénégal.



Le projet se concentre sur les défis liés à la protection des femmes dans des zones de conflits, en particulier les violences et la vulnérabilité économique, ainsi que leur participation à la gouvernance. Mme Wane souligne l'importance de renforcer les capacités des femmes par la formation et de mettre en place des mécanismes de protection pour elles.



Eugenia Pisani, représentante de la coopération italienne au Sénégal, a rappelé la longue collaboration avec ONU Femmes pour promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes. Elle a également évoqué les défis d’accès aux services sociaux de base dans les zones frontalières, qui obligent souvent les populations à traverser les frontières pour accéder aux soins.



Ce projet vise non seulement à renforcer l’intégration transfrontalière mais aussi à promouvoir la paix et la cohésion sociale, en alignement avec les priorités des gouvernements du Sénégal et du Mali.