Programme de Malick Gakou : 5 Propositions Clés

Seneweb examine les programmes des 19 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Voici cinq propositions remarquables du programme de Malick Gakou, candidat de la coalition Gakou 2024 :



1. **Revenu d'Intégration Sociale pour les Jeunes :** Malick Gakou propose un Revenu d'Intégration Sociale (RIS) de 40 000 FCFA par mois pour les jeunes âgés de 18 à 28 ans, afin de redonner espoir à la jeunesse sénégalaise. Ce montant équivaut à 1 600 milliards FCFA par an. De plus, chaque étudiant de l'université publique recevra une bourse de 50 000 FCFA.



2. **Prime de Naissance :** Une prime de naissance de 50 000 FCFA sera octroyée aux nouveau-nés, selon le programme de Malick Gakou. Cela représente un budget de 28,38 milliards FCFA par an.



3. **Aide aux Pêcheurs et Pisciculteurs :** En cas de victoire, Malick Gakou s'engage à mettre en place un fonds d'appui à la pêche et aux pisciculteurs d'un montant de 25 milliards de FCFA.



4. **Revenu Minimum pour les Personnes Âgées :** Le candidat propose un revenu minimum annuel de 600 000 FCFA pour les personnes du troisième âge, soit l'équivalent de 50 000 FCFA par mois, afin de garantir une vie digne, sans difficultés économiques ni isolement social.



5. **Relance de la Filière Arachidière :** En vue de revitaliser la filière arachidière, Malick Gakou souhaite distribuer 120 000 tonnes de semences sur trois ans et garantir un prix d'achat aux paysans, s'il est élu président.



Ces propositions illustrent les principaux axes du programme de Malick Gakou en vue de l'élection présidentielle, mettant l'accent sur le soutien aux jeunes, aux personnes âgées, et au secteur agricole.