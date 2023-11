Problème de manque de station des boues de vidange à Thiès: Les experts de l'assainissement comptent dérouler une approche filière

Rédigé le Dimanche 19 Novembre 2023 à 15:55 | Lu 27 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

En prélude à la célébration de la journée mondiale des toilettes, la Direction de l'assainissement du Ministère de l'Eau et de l'assainissement a organisé le samedi 18 novembre 2023, une journée scientifique, à l'hôtel Croisant Magic de la cité du rail, avec les experts, les partenaires techniques et financiers, pour parler de la problématique de l'assainissement et le manque de station des boues de vidange à Thiès et les approches qui permettront aux experts de convaincre les partenaires, mais également atteindre l'objectif à l'horizon 2030. En effet, Oumar Sène, le directeur de l'assainissement, dans son intervention, a évoqué les deux approches: pour accélérer les choses et aller vers l'accès universel à l'horizon 2030, dit - il, nous mettons en œuvre une approche totale pilotée par la communauté, c'est - à - dire une approche de sensibilisation, à travers des plans d'actions avec les populations pour mettre fin à ce fléau qui a des conséquences lourdes en termes sanitaire, mais aussi la subvention des toilettes au profit des populations démunies. D'ailleurs, la journée mondiale des toilettes a été organisée dimanche 19 novembre, à Ndiaganiao, dans le département de Mbour, par le Ministère de l'Eau et de l'assainissement avec l'ensemble des acteurs impliqués dans cet effort de solidarité et de sensibilisation. Elle est célébrée tous les ans au sein des Nations Unies depuis 2013, mais elle a été instaurée en 2001 par l'Organisation mondiale des toilettes. Cette journée vise à lutter contre la crise mondiale de l'assainissement afin d'atteindre l'objectif de développement durable (ODD)n°6, qui est de garantir un accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030.Le thème retenu de cette année est "Accélérer le changement".