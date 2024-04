Prison de mbour: des détenus entament une grève de la faim

Ça râle à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Ziguinchor. Les détenus ont entamé ce lundi une grève de la faim pour protester contre les longues détentions et le mauvais traitement. Une situation qui a secoué la citadelle du silence. «Nous ne pouvons accepter cette difficile situation de très longue détentions ici. On ne sait plus à quel saint se vouer… On est là, sans procès ni rien…», nous confie avec désolation un pensionnaire de cette MAC de mbour qui signale qu’ils sont plus d’une trentaine de détenus à observer cette diète depuis hier. Ces détenus s’insurgent également contre les conditions de détention qu’ils jugent «inhumaines» dans cette MAC de la petite côte. Aussi protestent-ils contre l’irrégularité des audiences ; toutes choses qui font perdurer leur séjour carcéral. Ils ont en effet boycotté depuis hier les plats envoyés à la prison. Une grogne des détenus qui n’est pas une première dans cette MAC . Certains prisonniers annoncent avoir passé Cinq longues années sans faire face aux juges.