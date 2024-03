Présidentielle du 24 mars 2024: Amadou Mangara Niang analyse les tendances

Rédigé le Vendredi 29 Mars 2024 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Dans un entretien exclusif accordé à Thiès info, Amadou Mangara Niang, professeur d'Histoire et de Géographie au Lycée Ndiéyène Sirakh ( département de Thiès), est revenu sur le déroulement du scrutin présidentiel du 24 mars dernier, l'implication de son mouvement dans les activités de la campagne électorale à Thiès - Est, la victoire éclatante de la coalition "Diomaye Président", les raisons de la défaite de la coalition au pouvoir, les perspectives du cinquième président élu par les Sénégalais et Sénégalaises d'ici et d'ailleurs, entre autres .