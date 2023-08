Présidentielle de 2024: Karim Wade et khalifa sall Peuvent se présenter à l'élection

C'est officiel ! Khalifa Sall et Karim peuvent désormais se présenter à l'élection présidentielle de 2024. La récente modification du code électoral, qui pourrait permettre à certains acteurs politiques de revenir dans l'arène électorale, a été officialisée. L'information a été publiée dans le journal officiel. Cette modification a fait l’objet de nombreuses discussions et débats avant son adoption mais, pourrait avoir une conséquence significative sur le paysage politique du pays. La présence des deux «k» dans la course électorale pourrait avoir un impact considérable sur les résultats des prochaines élections.