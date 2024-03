Présidentielle : Engagement de Diomaye Faye à déclarer son patrimoine

En prévision de l'élection présidentielle du 24 mars au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition "Diomaye Président", adresse un communiqué officiel à la nation.



Diomaye Faye se félicite de l'impact de son programme sur la campagne électorale, mettant en avant les discussions suscitées autour de sujets tels que la cohésion nationale, la souveraineté monétaire du Sénégal et la réforme des institutions du pays. Il souligne également l'intention de sa coalition de se concentrer prochainement sur d'autres aspects essentiels de son programme, notamment l'agriculture, l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes.



Par ailleurs, le candidat annonce son intention de procéder, en début de semaine, à la déclaration de son patrimoine, conformément à ses principes d'éthique et de transparence. Il lance un appel à tous les candidats, en particulier à ceux ayant géré des fonds publics ou occupé des postes gouvernementaux, à suivre cette démarche de transparence vis-à-vis des électeurs.



Cette initiative est présentée comme un moyen pour les électeurs sénégalais d'évaluer les candidats sur la base de leur intégrité et de leur transparence, des éléments clés dans la course à la présidence."