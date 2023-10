Présidentielle 2024: l'ex capitaine seydina Oumar Touré se déclare candidat

L’ex-capitaine de gendarmerie Seydina Oumar Touré,lui aussi, se déclare candidat à la présidentielle de 2024 quelque jours après l’annonce de la création de son mouvement Union Pour Un Sénégal Juste. A travers un communiqué qu'il a même publié sur sa page Facebook, l'ex homme de tenue parle de son engagement. Voici sa déclaration Mes chers compatriotes J’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle du 25 février 2024. À cet effet, j’ai accompli les formalités relatives au retrait des fiches de parrainage à la Direction Générale des Élections. Nos fiches de parrainage portent le numéro 165. En prenant cette décision, nous nous inscrivons en droite ligne des objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de l’Union Pour Un Sénégal Juste (USJ) En effet nous nous sommes engagés à : 1 – faire le tour du Sénégal pour établir un projet de BANC (Bureau national d’assistance sociale) dans chaque chef-lieu de région, 2 – fournir une base de données importantes de membres et sympathisants couvrant l’ensemble du territoire national. 3 – officialiser notre candidature si nous franchissons le cap du parrainage et œuvrer à l’atteinte de son objectif qui est de recueillir le suffrage des Sénégalais pour la construction d’un Sénégal JUSTE. Merci de bien vouloir porter notre candidature, celle du Sénégal des valeurs mais aussi celle de la dignité et de la Justice. Seydina Oumar Touré CANDIDAT à la candidature