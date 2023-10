Présidentielle 2024: l'ancien premier ministre Hadjibou Soumaré officialise sa candidature

Le président du parti Démocratique et République, Cheikh Hadjibou Soumaré a officialisé sa candidature à la prochaine élection présidentielle prévue en février 2024. En effet, face à la presse, l’ex Premier Ministre et ex-président de la Commission de l’UEMOA a fait part de ses ambitions politiques, sociales, culturelles et économiques pour le développement du pays. Il demande ainsi au peuple sénégalais de lui faire confiance afin de sortir le Sénégal de sa «détresse ».